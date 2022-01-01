Каталог компаний
Varonis
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Varonis Зарплаты

Зарплата Varonis варьируется от $64,675 общей компенсации в год для Аналитик кибербезопасности в нижнем диапазоне до $203,732 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Varonis. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Бэкенд-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $204K
Продажи
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
ИТ-специалист
$84.6K
Маркетинг
$134K
Продуктовый менеджер
$204K
Рекрутер
$66.5K
Инженер по продажам
$131K
Аналитик кибербезопасности
$64.7K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Varonis — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $203,732. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Varonis составляет $125,409.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Varonis не найдены

Похожие компании

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Acxiom
  • Altium
  • Все компании ➜

Другие ресурсы