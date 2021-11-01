Varicent Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Varicent варьируется от $8,654 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $141,924 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Varicent. Последнее обновление: 9/14/2025

Инженер-программист
Median $86.2K

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Менеджер по разработке ПО
Median $142K
Продуктовый менеджер
Median $94.3K

Бизнес-аналитик
$73.9K
Аналитик данных
$8.7K
Специалист по данным
$114K
Маркетинг
$84.4K
Продуктовый дизайнер
$101K
Продажи
$92.4K
Технический менеджер по работе с клиентами
$92K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Varicent is Менеджер по разработке ПО with a yearly total compensation of $141,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Varicent is $92,181.

