Компенсация Инженер-программист in Greater London Area в ValueLabs составляет £44.6K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater London Area составляет £44.8K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ValueLabs. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
