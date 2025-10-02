Каталог компаний
ValueLabs
ValueLabs Инженер-программист Зарплаты в Greater London Area

Компенсация Инженер-программист in Greater London Area в ValueLabs составляет £44.6K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater London Area составляет £44.8K.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в ValueLabs?

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в ValueLabs in Greater London Area составляет £45,026 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ValueLabs для позиции Инженер-программист in Greater London Area составляет £44,836.

