Ushur Программный инженер Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ushur. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$41.8K - $47.6K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$36.9K$41.8K$47.6K$52.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Ushur in India составляет ₹4,595,524 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ushur для позиции Программный инженер in India составляет ₹3,232,445.

