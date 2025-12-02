Каталог компаний
UserTesting
Средняя общая компенсация Обслуживание клиентов in United States в UserTesting составляет от $61.2K до $87K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах UserTesting. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$69.3K - $78.9K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$61.2K$69.3K$78.9K$87K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в UserTesting?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Обслуживание клиентов в UserTesting in United States составляет $87,025 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в UserTesting для позиции Обслуживание клиентов in United States составляет $61,213.

