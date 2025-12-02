Каталог компаний
User Interviews
User Interviews Дата-сайентист Зарплаты

Средняя общая компенсация Дата-сайентист in United States в User Interviews составляет от $79K до $112K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах User Interviews. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$89.7K - $106K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$79K$89.7K$106K$112K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в User Interviews?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в User Interviews in United States составляет $112,125 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в User Interviews для позиции Дата-сайентист in United States составляет $78,975.

