Каталог компаний
U.S. Immigration and Customs Enforcement
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-дизайнер

  • Все зарплаты Продукт-дизайнер

U.S. Immigration and Customs Enforcement Продукт-дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in United States в U.S. Immigration and Customs Enforcement составляет от $98.4K до $140K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах U.S. Immigration and Customs Enforcement. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$113K - $132K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$98.4K$113K$132K$140K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Продукт-дизайнер заявок в U.S. Immigration and Customs Enforcement чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в U.S. Immigration and Customs Enforcement?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в U.S. Immigration and Customs Enforcement in United States составляет $140,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в U.S. Immigration and Customs Enforcement для позиции Продукт-дизайнер in United States составляет $98,400.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в U.S. Immigration and Customs Enforcement не найдены

Похожие компании

  • Intuit
  • Stripe
  • Coinbase
  • SoFi
  • DoorDash
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-immigration-and-customs-enforcement/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.