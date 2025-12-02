Каталог компаний
U.S. Government
U.S. Government Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в U.S. Government составляет от $104K до $151K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах U.S. Government. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$119K - $136K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$104K$119K$136K$151K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в U.S. Government?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в U.S. Government in United States составляет $151,199 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в U.S. Government для позиции Аналитик данных in United States составляет $103,789.

