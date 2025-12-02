Каталог компаний
US Foods
US Foods Рекрутер Зарплаты

Средняя общая компенсация Рекрутер in United States в US Foods составляет от $66.7K до $95.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах US Foods. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$76.5K - $89.5K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$66.7K$76.5K$89.5K$95.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в US Foods?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в US Foods in United States составляет $95,238 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в US Foods для позиции Рекрутер in United States составляет $66,748.

Другие ресурсы

