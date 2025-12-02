Каталог компаний
US Foods
US Foods Дата-сайентист Зарплаты

Средняя общая компенсация Дата-сайентист in United States в US Foods составляет от $166K до $232K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах US Foods. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$180K - $218K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$166K$180K$218K$232K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в US Foods?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в US Foods in United States составляет $232,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в US Foods для позиции Дата-сайентист in United States составляет $166,000.

Другие ресурсы

