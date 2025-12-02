Каталог компаний
U.S Department of State
U.S Department of State Менеджер бизнес-операций Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер бизнес-операций в U.S Department of State составляет от $126K до $176K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах U.S Department of State. Последнее обновление: 12/2/2025

$135K - $159K
$126K$135K$159K$176K
Какие карьерные уровни в U.S Department of State?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер бизнес-операций в U.S Department of State составляет $175,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в U.S Department of State для позиции Менеджер бизнес-операций составляет $126,000.

