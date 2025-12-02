Каталог компаний
U.S. Department of Energy
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Обслуживание клиентов

  • Все зарплаты Обслуживание клиентов

U.S. Department of Energy Обслуживание клиентов Зарплаты

Средняя общая компенсация Обслуживание клиентов in United States в U.S. Department of Energy составляет от $43.9K до $63.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах U.S. Department of Energy. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$50.4K - $57.4K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$43.9K$50.4K$57.4K$63.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Обслуживание клиентов заявок в U.S. Department of Energy чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в U.S. Department of Energy?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Обслуживание клиентов предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Обслуживание клиентов в U.S. Department of Energy in United States составляет $63,885 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в U.S. Department of Energy для позиции Обслуживание клиентов in United States составляет $43,853.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в U.S. Department of Energy не найдены

Похожие компании

  • Dropbox
  • Snap
  • Databricks
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-energy/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.