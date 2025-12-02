Каталог компаний
U.S. Chamber of Commerce
  • Юридический отдел

  • Все зарплаты Юридический отдел

U.S. Chamber of Commerce Юридический отдел Зарплаты

Средняя общая компенсация Юридический отдел in United States в U.S. Chamber of Commerce составляет от $106K до $155K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах U.S. Chamber of Commerce. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$122K - $139K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$106K$122K$139K$155K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Юридический отдел в U.S. Chamber of Commerce in United States составляет $154,580 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в U.S. Chamber of Commerce для позиции Юридический отдел in United States составляет $106,110.

