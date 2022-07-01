Каталог компаний
Uptake Technologies
Uptake Technologies Зарплаты

Зарплата Uptake Technologies варьируется от $127,500 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $210,700 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Uptake Technologies. Последнее обновление: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Дата-сайентист
$150K
Программный инженер
$128K
Менеджер по разработке ПО
$211K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Uptake Technologies — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $210,700. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Uptake Technologies составляет $149,745.

