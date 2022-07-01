Upside Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Upside варьируется от $54,888 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $251,250 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Upside. Последнее обновление: 11/16/2025

Продукт-менеджер
Median $230K
Продукт-дизайнер
$134K
Рекрутер
$153K

Продажи
Median $140K
Программный инженер
$54.9K
Менеджер по разработке ПО
$251K
UX-исследователь
$146K
Самая высокооплачиваемая позиция в Upside — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $251,250. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Upside составляет $146,228.

