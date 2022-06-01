Каталог компаний
Uplift Education
    • О компании

    Uplift Education operates a network of 37 high-performing, tuition-free, public charter schools on 19 campuses serving 17,500 students in underserved areas across the Dallas/Fort Worth Metroplex.

    uplifteducation.org
    Веб-сайт
    1996
    Год основания
    1,540
    Количество сотрудников
    $250M-$500M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

