Uplers Зарплаты

Зарплата Uplers варьируется от $8,572 общей компенсации в год для Проектный менеджер в нижнем диапазоне до $108,272 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Uplers. Последнее обновление: 11/16/2025

Программный инженер
Median $32.4K
Менеджер бизнес-операций
$92K
Развитие бизнеса
$26.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Управление персоналом
$12K
Консультант по управлению
$108K
Продукт-дизайнер
$31.4K
Проектный менеджер
$8.6K
Продажи
$26.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Uplers — Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $108,272. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Uplers составляет $28,886.

