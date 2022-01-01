Каталог компаний
UpKeep
UpKeep Зарплаты

Зарплата UpKeep варьируется от $66,665 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $145,000 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников UpKeep. Последнее обновление: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продукт-менеджер
Median $145K
Продажи
$119K
Программный инженер
$66.7K

Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в UpKeep — Продукт-менеджер с годовой общей компенсацией $145,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в UpKeep составляет $119,400.

