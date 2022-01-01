Каталог компаний
upGrad
upGrad Зарплаты

Зарплата upGrad варьируется от $11,000 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $53,752 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников upGrad. Последнее обновление: 11/16/2025

Продукт-менеджер
Median $21.6K
Маркетинг
Median $27.3K
Программный инженер
Median $53.8K

Продажи
Median $11K
Дата-сайентист
Median $22.6K
Развитие бизнеса
$11.8K
Продукт-дизайнер
$14.3K
Программный менеджер
$45.5K
Менеджер по разработке ПО
$49.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в upGrad — Программный инженер с годовой общей компенсацией $53,752. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в upGrad составляет $22,635.

