Upflow Зарплаты

Зарплата Upflow варьируется от $60,480 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $215,324 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Upflow. Последнее обновление: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Аналитик данных
$103K
Продукт-менеджер
$96.7K
Продажи
$67.7K

Программный инженер
$60.5K
Менеджер по разработке ПО
$215K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Upflow — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $215,324. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Upflow составляет $96,664.

