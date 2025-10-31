Каталог компаний
University of Kentucky
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United States в University of Kentucky составляет $55.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах University of Kentucky. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
University of Kentucky
Systems Engineer
Lexington, KY
Общая сумма в год
$55.2K
Уровень
Senior
Оклад
$55.2K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
3 Лет
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в University of Kentucky in United States составляет $90,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в University of Kentucky для позиции Программный инженер in United States составляет $55,227.

