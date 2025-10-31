Каталог компаний
University of Kansas Medical Center
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в University of Kansas Medical Center составляет от $116K до $165K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах University of Kansas Medical Center. Последнее обновление: 10/31/2025

Средняя общая компенсация

$132K - $150K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$116K$132K$150K$165K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в University of Kansas Medical Center?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в University of Kansas Medical Center in United States составляет $165,200 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в University of Kansas Medical Center для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $116,200.

