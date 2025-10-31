Каталог компаний
University of Kansas Medical Center
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United States в University of Kansas Medical Center составляет $110K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах University of Kansas Medical Center. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
University of Kansas Medical Center
Software Engineer
Kansas City, KS
Общая сумма в год
$110K
Уровень
Senior SWE
Оклад
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
8 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в University of Kansas Medical Center in United States составляет $110,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в University of Kansas Medical Center для позиции Программный инженер in United States составляет $110,000.

