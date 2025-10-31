Каталог компаний
University of Florida
University of Florida IT-специалист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет IT-специалист в University of Florida составляет $93K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах University of Florida. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Общая сумма в год
$93K
Уровень
4
Оклад
$93K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в University of Florida?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в University of Florida составляет $117,627 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в University of Florida для позиции IT-специалист составляет $93,000.

Другие ресурсы