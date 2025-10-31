Каталог компаний
University of Chicago
Работаете здесь? Подтвердить компанию
University of Chicago Инженер-химик Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-химик in United States в University of Chicago составляет от $32.4K до $46K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах University of Chicago. Последнее обновление: 10/31/2025

Средняя общая компенсация

$36.8K - $43.6K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$32.4K$36.8K$43.6K$46K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в University of Chicago?

Инженер-исследователь

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-химик в University of Chicago in United States составляет $46,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в University of Chicago для позиции Инженер-химик in United States составляет $32,400.

