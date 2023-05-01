Каталог компаний
United Talent Agency
Работаете здесь? Подтвердить компанию

United Talent Agency Зарплаты

Зарплата United Talent Agency варьируется от $50,170 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $233,825 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников United Talent Agency. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $135K
Административный помощник
$50.2K
Маркетинг
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продуктовый менеджер
$221K
Технический менеджер программ
$234K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в United Talent Agency — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $233,825. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в United Talent Agency составляет $135,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в United Talent Agency не найдены

Похожие компании

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Все компании ➜

Другие ресурсы