United Rentals Зарплаты

Зарплата United Rentals варьируется от $60,695 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $84,575 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников United Rentals. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Специалист по данным
$84.6K
Продажи
$62K
Инженер-программист
$60.7K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в United Rentals — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $84,575. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в United Rentals составляет $62,036.

