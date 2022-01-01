Каталог компаний
United Nations
Работаете здесь? Подтвердить компанию

United Nations Зарплаты

Зарплата United Nations варьируется от $28,858 общей компенсации в год для Менеджер проектов в нижнем диапазоне до $167,151 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников United Nations. Последнее обновление: 9/13/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $167K
Административный помощник
$106K
Менеджер бизнес-операций
$33.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Бизнес-аналитик
$109K
Менеджер по работе с данными
$155K
ИТ-специалист
$95.3K
Продуктовый дизайнер
$33.4K
Продуктовый менеджер
$90.9K
Менеджер программ
$75.3K
Менеджер проектов
$28.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в United Nations — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $167,151. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в United Nations составляет $93,094.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в United Nations не найдены

Похожие компании

  • Spotify
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Microsoft
  • Все компании ➜

Другие ресурсы