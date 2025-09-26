Каталог компаний
United Internet
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер проектов

  • Все зарплаты Менеджер проектов

United Internet Менеджер проектов Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер проектов in Germany в United Internet составляет €83.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах United Internet. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
United Internet
Project Manager
Me, BW, Germany
Общая сумма в год
€83.4K
Уровень
-
Оклад
€83.4K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
15 Лет
Какие карьерные уровни в United Internet?

€143K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.8K+ (иногда €268K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер проектов предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер проектов в United Internet in Germany составляет €112,942 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в United Internet для позиции Менеджер проектов in Germany составляет €56,483.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в United Internet не найдены

Похожие компании

  • Pinterest
  • Flipkart
  • Netflix
  • Tesla
  • Dropbox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы