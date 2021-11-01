Unilog Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Unilog варьируется от $18,165 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $51,740 для Обслуживание клиентов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Unilog. Последнее обновление: 9/21/2025

Обслуживание клиентов
$51.7K
Продуктовый менеджер
$26.7K
Инженер-программист
$18.2K

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Unilog is Обслуживание клиентов at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,740. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Unilog is $26,704.

