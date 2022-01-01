Unigroup Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Unigroup варьируется от $59,706 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $91,242 для Управление персоналом в верхнем диапазоне.

Инженер-программист
Median $85K
Аналитик данных
$59.7K
Специалист по данным
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Управление персоналом
$91.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Unigroup — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $91,242. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Unigroup составляет $82,700.

Другие ресурсы