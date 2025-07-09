Каталог компаний
Uni Cards
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Uni Cards Зарплаты

Зарплата Uni Cards варьируется от $28,550 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $67,993 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Uni Cards. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $68K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $61.5K
Менеджер по работе с данными
$49.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продуктовый дизайнер
$28.6K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Uni Cards最高薪職位是Инженер-программист，年度總薪酬為$67,993。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Uni Cards年度總薪酬中位數為$55,268。

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Uni Cards не найдены

Похожие компании

  • Tesla
  • Coinbase
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы