UNFI Зарплаты

Зарплата UNFI варьируется от $91,540 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $181,300 для Бизнес-аналитик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников UNFI. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Бизнес-аналитик
$181K
Финансовый аналитик
$91.5K
Управление персоналом
$111K

Продуктовый дизайнер
$106K
Инженер-программист
$151K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в UNFI — Бизнес-аналитик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $181,300. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в UNFI составляет $110,550.

