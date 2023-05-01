Underdog Fantasy Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Underdog Fantasy варьируется от $145,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $215,912 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Underdog Fantasy. Последнее обновление: 10/12/2025

$160K

Инженер-программист
Median $145K
Продуктовый дизайнер
Median $216K

UX-дизайнер

Рекрутер
Median $183K

Продуктовый менеджер
$166K
Менеджер по разработке ПО
$169K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Underdog Fantasy Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Underdog Fantasy — Продуктовый дизайнер с годовой общей компенсацией $215,912. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Underdog Fantasy составляет $169,150.

