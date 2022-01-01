Under Armour Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Under Armour варьируется от $32,401 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $284,415 для Дизайнер моды в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Under Armour. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Инженер-программист
Median $128K
Продуктовый менеджер
Median $96.8K
Менеджер по работе с данными
$240K

Специалист по данным
Median $118K
Дизайнер моды
$284K
Управление персоналом
$172K
ИТ-специалист
$165K
Маркетинг
$162K
Маркетинговые операции
$86.2K
Инженер-механик
$123K
Рекрутер
$107K
Продажи
$32.4K
Аналитик кибербезопасности
$163K
Менеджер по разработке ПО
$190K
Часто задаваемые вопросы

El puesto con mayor salario reportado en Under Armour es Дизайнер моды at the Common Range Average level con una compensación total anual de $284,415. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Under Armour es $144,903.

