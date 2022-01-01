Каталог компаний
Unacademy
Unacademy Зарплаты

Зарплата Unacademy варьируется от $7,437 общей компенсации в год для Развитие бизнеса в нижнем диапазоне до $108,771 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Unacademy. Последнее обновление: 10/12/2025

$160K

Инженер-программист
Median $31.3K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $28.8K
Бухгалтер
$101K

Бизнес-аналитик
$29.9K
Развитие бизнеса
$7.4K
Аналитик данных
$30.1K
Специалист по данным
$42.6K
Управление персоналом
$63.9K
Маркетинг
$48.4K
Продуктовый дизайнер
$21.6K
Менеджер программ
$26.2K
Продажи
Median $8.1K
Менеджер по разработке ПО
Median $109K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Unacademy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Unacademy最高薪職位是Менеджер по разработке ПО，年度總薪酬為$108,771。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Unacademy年度總薪酬中位數為$30,102。

