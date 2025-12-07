Каталог компаний
Umpqua Bank
Umpqua Bank Финансовый аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Финансовый аналитик in United States в Umpqua Bank составляет от $120K до $168K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Umpqua Bank. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$130K - $151K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$120K$130K$151K$168K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Финансовый аналитик в Umpqua Bank in United States составляет $167,790 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Umpqua Bank для позиции Финансовый аналитик in United States составляет $119,850.

