umlaut Зарплаты

Зарплата umlaut варьируется от $43,418 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $98,505 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников umlaut. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Промышленный дизайнер
$53.7K
ИТ-специалист
$53.2K
Инженер-программист
$43.4K

Технический менеджер программ
$98.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в umlaut — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $98,505. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в umlaut составляет $53,452.

