Ultima Genomics
Ultima Genomics Зарплаты

Зарплата Ultima Genomics варьируется от $110,445 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $195,975 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ultima Genomics. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Биомедицинский инженер
$189K
Инженер-аппаратчик
$152K
Инженер-механик
$110K

Инженер-программист
$196K
