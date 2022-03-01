Каталог компаний
Ulta Beauty
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Ulta Beauty Зарплаты

Зарплата Ulta Beauty варьируется от $120,146 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $172,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ulta Beauty. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $172K
Специалист по данным
$120K
Продуктовый дизайнер
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Ulta Beauty — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $172,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ulta Beauty составляет $125,625.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Ulta Beauty не найдены

Похожие компании

  • The Home Depot
  • Kohl's
  • Macy's
  • Best Buy
  • URBN
  • Все компании ➜

Другие ресурсы