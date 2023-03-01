Ula Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Ula варьируется от $27,118 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $57,128 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ula. Последнее обновление: 9/21/2025

Продуктовый дизайнер
$27.1K
Продуктовый менеджер
$57.1K
Менеджер проектов
$35.3K

Инженер-программист
$49.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Ula — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $57,128. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ula составляет $42,171.

