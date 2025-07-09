Каталог компаний
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Зарплаты

Зарплата Ujjivan Small Finance Bank варьируется от $5,284 общей компенсации в год для Операции обслуживания клиентов в нижнем диапазоне до $49,563 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ujjivan Small Finance Bank. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Операции обслуживания клиентов
$5.3K
Маркетинг
$17.1K
Архитектор решений
$49.6K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Ujjivan Small Finance Bank — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $49,563. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ujjivan Small Finance Bank составляет $17,134.

