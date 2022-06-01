Каталог компаний
UHS
Работаете здесь? Подтвердить компанию

UHS Зарплаты

Зарплата UHS варьируется от $45,989 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $189,050 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников UHS. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Обслуживание клиентов
$46K
Аналитик данных
$60.3K
Инженер-программист
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

UHS最高薪職位是Инженер-программист at the Common Range Average level，年度總薪酬為$189,050。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
UHS年度總薪酬中位數為$60,300。

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в UHS не найдены

Похожие компании

  • Stripe
  • DoorDash
  • Spotify
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Все компании ➜

Другие ресурсы