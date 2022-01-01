Udemy Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Udemy варьируется от $48,676 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $382,500 для Управляющий недвижимостью в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Udemy. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-программист
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
L3 $165K
L4 $237K
Маркетинг
Median $166K

Продуктовый дизайнер
Median $165K
Рекрутер
Median $115K
Менеджер по разработке ПО
Median $117K
Менеджер бизнес-операций
$135K
Бизнес-аналитик
$255K
Обслуживание клиентов
$275K
Менеджер по работе с данными
$72.1K
Маркетинговые операции
$139K
Продуктовый менеджер
$48.7K
Менеджер программ
$117K
Менеджер проектов
$172K
Управляющий недвижимостью
$383K
Продажи
$122K
Архитектор решений
$218K
Технический менеджер программ
$147K
Венчурный капиталист
$291K
Часто задаваемые вопросы

Den högst betalda rollen som rapporterats på Udemy är Управляющий недвижимостью at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $382,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Udemy är $165,334.

