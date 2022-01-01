Каталог компаний
Udaan
Udaan Зарплаты

Зарплата Udaan варьируется от $3,482 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $118,850 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Udaan. Последнее обновление: 9/12/2025

Инженер-программист
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
Median $60K
Менеджер по разработке ПО
Median $75.3K

Продуктовый менеджер
Median $85.4K
Бухгалтер
$3.5K
Бизнес-аналитик
$27.9K
Развитие бизнеса
$119K
Аналитик данных
$17.4K
Дизайнер моды
$10.7K
Финансовый аналитик
$38.8K
Управление персоналом
$33.6K
Юридический отдел
$34.7K
Маркетинг
$59.6K
Продуктовый дизайнер
$36.4K
Менеджер программ
$58.9K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Udaan Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Udaan — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $118,850. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Udaan составляет $38,861.

