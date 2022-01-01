UBS Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата UBS варьируется от $22,039 общей компенсации в год для Менеджер по работе с данными в нижнем диапазоне до $230,974 для Менеджер программ в верхнем диапазоне.

$160K

Инженер-программист
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер надёжности сайта

Количественный разработчик

Специалист по данным
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Количественный исследователь

Инвестиционный банкир
Analyst $136K
Associate Director $210K

Финансовый аналитик
Median $110K
Бизнес-аналитик
Median $110K
Продуктовый менеджер
Median $138K
Менеджер по разработке ПО
Median $175K
Менеджер бизнес-операций
Median $64.2K
Консультант по управлению
Median $82.5K
Менеджер проектов
Median $150K
Архитектор решений
Median $206K

Архитектор данных

Cloud Security Architect

ИТ-специалист
Median $106K
Технический менеджер программ
Median $173K
Аналитик кибербезопасности
Median $108K
Бухгалтер
$44.6K
Административный помощник
$80.4K
Бизнес-операции
$109K
Развитие бизнеса
$76.3K
Руководитель аппарата
$159K
Аналитик данных
$162K
Менеджер по работе с данными
$22K
Управление персоналом
$164K
Юридический отдел
$159K
Продуктовый дизайнер
$143K
Менеджер продуктового дизайна
$28.3K
Менеджер программ
$231K
Рекрутер
$148K
Продажи
$159K
Общее вознаграждение
$157K
UX-исследователь
$137K
Часто задаваемые вопросы

