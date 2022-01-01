Каталог компаний
Ubisoft
Ubisoft Зарплаты

Зарплата Ubisoft варьируется от $20,193 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $178,500 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ubisoft. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-программист
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Веб-разработчик

Разработчик видеоигр

Научный сотрудник

Продуктовый менеджер
Median $108K
Менеджер по разработке ПО
Median $116K

Аналитик данных
Median $48.8K
Специалист по данным
Median $70K
Менеджер проектов
Median $65.4K
Маркетинг
Median $111K
Архитектор решений
Median $119K
Бизнес-аналитик
$20.2K
Графический дизайнер
$58.8K
ИТ-специалист
$79.9K
Маркетинговые операции
$50.5K
Продуктовый дизайнер
$126K
Менеджер продуктового дизайна
$164K
Технический менеджер программ
$179K
UX-исследователь
$81.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Ubisoft — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $178,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ubisoft составляет $81,405.

