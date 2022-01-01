Твилио Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Twilio варьируется от $25,870 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $623,924 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Твилио. Последнее обновление: 10/18/2025

Инженер-программист
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Инженер производственных систем

Продуктовый менеджер
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Менеджер по разработке ПО
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Продажи
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Менеджер по работе с клиентами

Продуктовый дизайнер
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX-дизайнер

Рекрутер
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Маркетинг
L3 $145K
L4 $241K
Аналитик данных
Median $142K
Инженер по продажам
Median $256K
Специалист по данным
Median $303K
Финансовый аналитик
Median $170K
Менеджер продуктового дизайна
Median $225K
Менеджер программ
Median $189K
Бизнес-аналитик
Median $150K
Обслуживание клиентов
Median $96K
Менеджер проектов
Median $248K
Бухгалтер
$103K

Technical Accountant

Административный помощник
$175K
Бизнес-операции
$272K
Менеджер бизнес-операций
$304K
Развитие бизнеса
$246K
Руководитель аппарата
$195K
Операции обслуживания клиентов
$220K
Успех клиентов
$75.3K
Менеджер по работе с данными
$89.1K
Управление персоналом
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Юридический отдел
$151K
Маркетинговые операции
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Архитектор решений
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Технический менеджер программ
$179K
Технический писатель
$238K
UX-исследователь
$126K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Twilio RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Twilio RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Twilio RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Twilio — Инженер-программист at the IC6 level с годовой общей компенсацией $623,924. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Twilio составляет $220,710.

