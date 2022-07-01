Каталог компаний
Turvo
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Turvo Зарплаты

Зарплата Turvo варьируется от $26,333 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $286,425 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Turvo. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $26.3K
Менеджер по разработке ПО
Median $83.3K
Продуктовый дизайнер
$286K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Turvo最高薪職位是Продуктовый дизайнер at the Common Range Average level，年度總薪酬為$286,425。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Turvo年度總薪酬中位數為$83,282。

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Turvo не найдены

Похожие компании

  • Zencargo
  • Freightos
  • Dematic
  • Maersk
  • Ninjacart
  • Все компании ➜

Другие ресурсы