  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

trivago Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Germany в trivago составляет €83.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах trivago. Последнее обновление: 10/28/2025

Медианный пакет
company icon
trivago
Software Engineering Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Общая сумма в год
€83.3K
Уровень
-
Оклад
€83.3K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
10 Лет
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в trivago in Germany составляет €114,680 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в trivago для позиции Менеджер по разработке ПО in Germany составляет €83,334.

